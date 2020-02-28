В популярный переводчик от Google добавили татарский язык

База популярного переводчика Google Translate пополнилась новыми языками. В словарь были добавлены пять языков. Один из добавленных языков хорошо знаком жителям республики.

База пополнилась такими языками, как туркменский, уйгурский, одия, киньяруанда и татарский. Такое нововведение компания совершила первый раз за четыре года. Как сообщает блог Google, на добавленных языках говорят миллионы людей по всему миру.

Языки сложно переводить стандартным способом, поэтому в переводчик встроена поддержка данных языков, а также виртуальная клавиатура. С татарского и четырех других языков можно совершать переводы и текстов, и сайтов. Общее количество языков в приложении теперь насчитывает 108 языков.