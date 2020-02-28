Стало известно, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

22 апреля по всей России будет проходить голосование за поправки в Конституцию. В связи с этим среда 22-го числа объявлена выходным днём. Как будет оплачиваться выходной в середине рабочей недели, рассказали представители Федерации независимых профсоюзов.

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Свою полноценную зарплату получат все, кто работает на окладе. Они почувствуют только дополнительный выходной, на деньгах это никак не скажется. Что касается тех, кто работает сдельно, то 22 апреля для них оплачиваться не будет. По условиям сдельной работы человек получает деньги за конкретно проделанную работу.

Будущие изменения в Конституции касаются прав и свобод человека. Также будут закреплены новые основы конституционного строя. Голосованию предшествовала кропотливая работа специально созданной рабочей группы. По словам Владимира Путина, группа получила уже почти 900 предложений по поправкам в Конституцию страны.