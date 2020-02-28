Назван самый покупаемый телефон в мире

Исследователи опубликовали рейтинг самых популярных телефонов за 2019 год. Первым в списке оказался iPhone XR. Второе место также занял телефон из этой марки, но уже другой модели − iPhone 11. Третье место досталось Samsung А10.

По статистике, 46,3 миллиона iPhone XR было продано в прошлом году. Новенький iPhone 11 купили 37,3 человек. Известно, что США и Китай обеспечивают более 50 % спроса на «яблоко». Так эксперты объясняют успех этой компании. Два года подряд продукция Apple занимает первых два места в списке самых популярных телефонов.