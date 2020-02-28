Недалеко от Башкирии было найдено обмороженное тело туриста

Поисково-спасательные службы Челябинской области сообщили о страшной находке. Недалеко от границы с Башкирией было обнаружено обмороженное тело туриста. Известно, что мужчина отдыхал с друзьями на хребте Зюраткуль.
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25 февраля четверо мужчин отдыхали в лесном домике. На следующий день компания отправилась обратно, но по пути двое из них отстали. 48-летний и 46-летний мужчины заблудились и не смогли догнать товарищей.
Поиски пропавших проходили больше пяти часов. В шести километрах от трассы М-5 мужчин нашли в тяжелом состоянии: один из них получил сильное обморожение, а другой уже не дышал. Выжившего срочно передали медикам, а тело погибшего было передано правоохранительным органам.
Фото: Интернет.