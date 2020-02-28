В Башкирии зерновой склад охватило огнём

Сегодня, 28 февраля, в городе Бирск произошло ЧП. Огнём охватило склад для хранения зерна по улице Цюрупы. МЧС Башкирии рассказали о ходе тушения пожара.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 13:09. Уже через несколько минут 6 единиц техники и 17 человек личного состава были на месте происшествия. На складе полыхала крыша.

Пожар удалось быстро локализовать на площади в 600 квадратных метров. Однако потушить огонь полностью было непросто. Сообщается, что информации о пострадавших нет.