В Башкирии лже-сотрудница МЧС угрожает вспышкой коронавируса

МЧС Башкирии предупреждает о новом виде мошенничества. На различные предприятия звонит лже-сотрудница МЧС и, угрожая проверкой, заставляет вешать объявления о вспышке коронавируса и покупать нормативную литературу. На данный момент звонки от мошенницы зарегистрированы по всей России.

Женщина представляется Мариной Кавериной, капитаном внутренней службы из управления МЧС по делам ГО и ЧС по Башкирии. Мошенница убеждает повесить на предприятии объявления о вспышке коронавируса. В других городах страны женщина предлагает купить нормативную литературу за 2400 рублей, угрожая проверкой.

Как сообщают пострадавшие, мошенница звучит очень убедительно, и поставленной речью сообщает об угрозах проверок. В случае отказа от покупки литературы женщина начинает угрожать и разговаривать на повышенных тонах. В Башкирии злоумышленница принуждала развешивать плакаты с информацией о вспышке китайского вируса.