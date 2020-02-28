В России прогнозируют дефицит лекарств из-за коронавируса

Китайские фармацевтические заводы временно приостановили работу в связи с распространением коронавируса. Теперь в связи с таким положением в России может возникнуть дефицит некоторых лекарств. Все потому, что более 50% процентов сырья для производства препаратов приезжает из Поднебесной.

Запасов сырья для отдельных видов жаропонижающих, антибиотиков и жизненно необходимых важнейших препаратов хватит только до апреля. При этом производители уверены — паниковать рано. Эксперты утверждают: если китайские заводы в ближайшее время не заработают, это может привести к проблемам. Так, например, парацетамол, аскорбиновая кислота, анальгин и ибупрофен — лидеры по объему китайского сырья в производстве.

В Минпромторге на это ответили, что сейчас проблем с производством нет. Россия каждый год закупает достаточный объем субстанций перед лунным Новым годом, когда производство в Китае на время останавливается. В КНР тем временем уже начинают восстанавливать производство, поэтому есть вероятность, что запасы в России все-таки не кончатся.