В России прогнозируют дефицит лекарств из-за коронавируса

Китайские фармацевтические заводы временно приостановили работу в связи с распространением коронавируса. Теперь в связи с таким положением в России может возникнуть дефицит некоторых лекарств. Все потому, что более 50% процентов сырья для производства препаратов приезжает из Поднебесной.
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Запасов сырья для отдельных видов жаропонижающих, антибиотиков и жизненно необходимых важнейших препаратов хватит только до апреля. При этом производители уверены — паниковать рано. Эксперты утверждают: если китайские заводы в ближайшее время не заработают, это может привести к проблемам. Так, например, парацетамол, аскорбиновая кислота, анальгин и ибупрофен — лидеры по объему китайского сырья в производстве.
В Минпромторге на это ответили, что сейчас проблем с производством нет. Россия каждый год закупает достаточный объем субстанций перед лунным Новым годом, когда производство в Китае на время останавливается. В КНР тем временем уже начинают восстанавливать производство, поэтому есть вероятность, что запасы в России все-таки не кончатся.
Если в течении нескольких месяцев производство в Китае не восстановится, проблем на мировом рынке не миновать. Китай является одним из крупнейших поставщиков лекарственного сырья. Однако на мировой арене есть ещё Индия, которая является одним из мировых лидеров и опережает Китай по обьемам производства. Россия вполне может закупать недостающие вещества у Индии. Ещё один вариант решения надвигающейся проблемы — развитие производства внутри страны.