В Уфе пропал 18-летний Ильдар Фаррахов

В башкирской столице ведутся поиски молодого парня. О местонахождении 18-летнего Ильдара Фаррахова ничего неизвестно уже четверо суток. Последний раз парня видели 24 февраля.

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» просят помощи в распространении ориентировки. В день пропажи парень вышел из дома, но домой уже не вернулся. Близкие Ильдара обеспокоенны пропажей.

Рост парня примерно 175 см, телосложение худощавое. Волосы короткие русые, а глаза карие. В день пропажи вышел из дома в черной удлиненной куртке, такого же цвета штанах и темно-коричневых берцах, на голове у парня была трикотажная шапка.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ильдара, просьба позвонить по телефонам: 112 и 8 800 700 54 52.