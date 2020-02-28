В Уфе водитель самосвала вывалил песок перед весовым контролем

На Шакшинском КПМ в Уфе самосвал выгрузил песок на дорогу. Не доезжая до весового контроля, грузовик остановился, вывалил на проезжую часть песок, перегородив одну из полос движения. Водитель самосвала объяснил произошедшее поломкой.

Замкнуло электричество, кузов поднялся, выгрузился. Я ничего не мог сделать. Первый раз случилось такое.

Однако на кадрах видно, что вначале водитель вышел из кабины и открыл задний борт кузова. А уже потом песок оказался на дороге. Теперь нарушителю грозит административное наказание. За загрязнение дороги предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Также водитель не смог показать сопроводительные документы на груз. Поэтому сотрудники республиканского Центра организации дорожного движения пригласили на место происшествия специалистов Минэкологии и полицейских.