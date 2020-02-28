В Башкирии появилась специальная награда для отцов

Кто же может рассчитывать на данную награду? «Отцовскую доблесть» могут получит отцы, которые воспитывают детей, ведут здоровый образ жизни. Отцы, которые принимают активное участие в общественной жизни, а также создают условия для сохранения семейных ценностей.

Награду смогут получить и те, кто воспитывает усыновленных детей не менее 5 лет, чьи дети погибли при защите Отечества или при исполнении воинского, служебного или гражданского долга. Также на награду могут рассчитывать отцы, чьи дети погибли вследствие трудового или профессионального заболевания. Наградные материалы будут приниматься Общественной палатой до 15 апреля 2020 года, а само награждение пройдёт 24 июня 2020 и будет приурочено ко Дню отца в России.