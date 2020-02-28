В Уфе представили варианты единой школьной формы

В Уфе показали варианты того, как может выглядеть единая форма для школьников. Показ был организован на форуме школьного образования «Взлетай!». Мероприятие собрало на одной площадке директоров школ, родителей, представителей органов исполнительной власти и общественных организаций.

На форуме продемонстрировали школьное меню, которое с сентября могут ввести в образовательных учреждениях. Кроме того, технологи показали эскизы школьной формы, а швейные фабрики – то, что уже носят в некоторых образовательных учреждениях. Единый дресс-код для всех учащихся республики намерено внедрить Министерство образования.