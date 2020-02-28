В Уфе представили варианты единой школьной формы

В Уфе показали варианты того, как может выглядеть единая форма для школьников. Показ был организован на форуме школьного образования «Взлетай!». Мероприятие собрало на одной площадке директоров школ, родителей, представителей органов исполнительной власти и общественных организаций.

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На форуме продемонстрировали школьное меню, которое с сентября могут ввести в образовательных учреждениях. Кроме того, технологи показали эскизы школьной формы, а швейные фабрики – то, что уже носят в некоторых образовательных учреждениях. Единый дресс-код для всех учащихся республики намерено внедрить Министерство образования.

Основной концепцией в разработке школьной формы является проверенный временем силуэт, удобный и комфортный в динамике и статике для ребенка. Ткани должны быть износостойкие, прочные и воздухопроницаемые. Должны соответствовать определенным нормам и требованиям.

Ольга Будеева, заведующая кафедрой технологии и конструирования одежды УГНТУ