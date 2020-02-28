В Уфе 15-летний школьник надругался над семиклассницей

Мама 13-летней школьницы из Уфы рассказала о страшном событии. Женщина заявила, что 15-летний подросток изнасиловал её дочь. О шокирующем случае рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

27 февраля мама девочки написала заявление на подростка. По её словам, школьник изнасиловал девочку в подъезде дома, где и проживает семья. Насилие произошло ещё 20 января, но девочка боялась рассказать о случившемся.

Школьнице потребовался целый месяц, чтобы решиться и поделиться историей с мамой. Мать девочки оперативно отреагировала на слова дочери и написала заявление в полицию. 15-летнего подростка задержали, а дело направили на дальнейшее рассмотрение.