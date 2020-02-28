Жители Башкирии могут получить 100 тысяч рублей от государства

В Башкортостане больше нуждающихся смогут получить 100 тысяч рублей. Речь идёт о социальном контракте. Это соглашение, которое заключается между человеком и Республиканским центром социальной поддержки населения.

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Также нуждающиеся могут претендовать на 50 тысяч рублей для ведения личного подсобного хозяйства и на 15 тысяч – на профессиональное обучение. В республике в этом году увеличилось финансирование этой программы. Как сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики, в прошлом году в Башкортостане улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы составил 4,4%. Для региона это своеобразный рекорд.

Мы видим свою роль в том, чтобы регулировать, чтобы создавать условия, чтобы развивался рынок социальных услуг, чтобы более комфортными были услуги, которые мы оказываем. И чтобы социальная помощь возрастала. Потому что у нас идет старение населения, к сожалению, не уменьшается инвалидность. Помощь социальная, социальная поддержка, социальная защита как никогда востребованы.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра Правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан