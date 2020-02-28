Жители Башкирии могут получить 100 тысяч рублей от государства

В Башкортостане больше нуждающихся смогут получить 100 тысяч рублей. Речь идёт о социальном контракте. Это соглашение, которое заключается между человеком и Республиканским центром социальной поддержки населения.

Также нуждающиеся могут претендовать на 50 тысяч рублей для ведения личного подсобного хозяйства и на 15 тысяч – на профессиональное обучение. В республике в этом году увеличилось финансирование этой программы. Как сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики, в прошлом году в Башкортостане улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы составил 4,4%. Для региона это своеобразный рекорд.