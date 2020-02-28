В Уфе из-за пожара в кафе эвакуировали 12 человек

Сегодня, 28 февраля, в центре города произошло ЧП. В кафе «Подъезд № 2» начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:14. Прибыв на место пожара, службы спасения обнаружили задымление в подвальном помещении. В тушении возгорания принимали участие 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Из здания кафе были срочно эвакуированы 12 человек. Пожар удалось локализовать на площади 0,5 квадратных метров. К счастью, пострадавших в огне нет.