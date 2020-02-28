В России эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок

По его словам, есть предпосылки экономического роста в стране. Банк России оценивает его темп в этом году на уровне до 2 процентов. Так, в 2019 этот показатель составлял 1,3 процента. Было отмечено, что в январе инфляция была ниже, чем в декабре. Обычно в начале года она, напротив, демонстрировала рост. Эксперты связывают это в том числе с укреплением позиции рубля.