В России эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок

Ипотека и потребкредиты подешевеют, а покупательская способность населения повысится. Есть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

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По его словам, есть предпосылки экономического роста в стране. Банк России оценивает его темп  в этом году  на уровне до 2 процентов. Так, в 2019 этот показатель составлял 1,3 процента. Было отмечено, что в январе  инфляция была ниже, чем в декабре. Обычно в начале года она,  напротив,  демонстрировала рост. Эксперты связывают это в том числе с укреплением позиции рубля.

Снижение цен  зафиксировано на овощи: картофель, морковь, помидоры, а так же сахар. В результате предпринятых мер не повысили цены на топливо. Единственный проинфляционный момент для РБ – это коммуналка. С 1 января они подорожала, и вообще рост цен на ЖКХ ожидается.

Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Центрального банка России

Между тем в январе на прежнем уровне остались цены на недвижимость. Прогнозы, что переход девелоперов на строительство жилья  с применением эскроу-счетов потянут за собой и цены, не оправдались. По словам экспертов Банка России, новая схема, наоборот, нацелена снизить себестоимость квадратных метров за счет сокращения сроков возведения домов.