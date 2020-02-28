В России эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ипотечных ставок

Ипотека и потребкредиты подешевеют, а покупательская способность населения повысится. Есть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.
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По его словам, есть предпосылки экономического роста в стране. Банк России оценивает его темп в этом году на уровне до 2 процентов. Так, в 2019 этот показатель составлял 1,3 процента. Было отмечено, что в январе инфляция была ниже, чем в декабре. Обычно в начале года она, напротив, демонстрировала рост. Эксперты связывают это в том числе с укреплением позиции рубля.
Между тем в январе на прежнем уровне остались цены на недвижимость. Прогнозы, что переход девелоперов на строительство жилья с применением эскроу-счетов потянут за собой и цены, не оправдались. По словам экспертов Банка России, новая схема, наоборот, нацелена снизить себестоимость квадратных метров за счет сокращения сроков возведения домов.