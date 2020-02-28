В Башкирии средняя зарплата в 2019 году увеличилась на 7,6%

На 7,6 процента увеличилась средняя зарплата в Башкортостане по итогам прошлого года. Она составила 36 с половиной тысяч. Сегодня об этом сообщила региональная служба статистики.

Также стало известно, как изменилась оплата труда по отраслям. Наибольший рост – на 13 с половиной процентов – в строительстве. Рабочие в среднем получают по 32 тысячи рублей, подсчитали статистики.

Увеличение на 12 процентов – почти до 37 тысяч рублей – в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и почти на 11 с половиной процентов – до 48 тысяч рублей – в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Незначительное снижение в производстве кокса и нефтепродуктов – на 4 процента, до 72 тысяч 700 рублей. Почти на 5 процентов в сфере ремонта, монтажа машин и оборудования – до 34 тысяч рублей.