В Башкирии система «Инцидент» помогла спасти сельчан из снежного плена

В Нуримановском районе жители села Никольское написали о том, что после снегопадов на дороге образовалась большая колея. Администрация района оперативно отреагировала на это сообщение, и в кратчайшие сроки дорогу почистили.

Гульназ Калимуллина, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в соцсетях