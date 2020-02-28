В Башкирии система «Инцидент» помогла спасти сельчан из снежного плена

Нуримановский
район, село Никольское, улица Чкалова. Буквально неделю назад из-за обильных
осадков по дороге невозможно было даже проехать. По словам местных жителей,
такой снежный сюрприз погода преподнесла впервые.
Спецтехника
просто не успевала добраться до окраин села. Там где убирали, тут же вновь и
заметало. Олеся Волкова – многодетная мама, живёт здесь с самого детства.
Придомовые
территории мы чистим сами до дороги. Потом у нас ездят в первую очередь машины
здесь, возят людей. Поэтому мы как-то по этим тропкам справляемся, ходим. До
нас не всегда доходит очередь в самом начале, когда осадки выпадают.
Олеся Волкова, жительница с. Никольское
Испугавшись
быть отрезанными от цивилизации, местные жители в социальных сетях написали
обращение на странице Главы республики Радия Хабирова с просьбой спасти их от
снежного плена. Жалобу зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».
В Нуримановском
районе жители села Никольское написали о том, что после снегопадов на дороге
образовалась большая колея. Администрация района оперативно отреагировала на
это сообщение, и в кратчайшие сроки дорогу почистили.
Гульназ Калимуллина, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в соцсетях
В
селе Никольском проживают 738 человек, а протяжённость каждой улицы – чуть
больше десяти километров. По словам представителей администрации, техника для
очистки дорог работает регулярно.
В зависимости от
погоды, если вот такая погода у нас, то они бывают и в семь, и в восемь утра
выезжают и до поздней ночи они у нас работают, чистят ребята. Если меньше
осадков, то выходит одна техника, справляется. Это МТЗ у нас. А если уже
обильные осадки, то выходит две единицы. Чистим постоянно улицы, самые
идеальные дороги – это, наверно, в Нуримановском районе у нас.
Наталья Подушкина, глава Никольского сельского поселения
По
маршруту обычно сперва убирают снег возле социально значимых объектов – это
школы, детские сады и больницы, а уже затем трактора продолжают своё движение,
постепенно отдаляясь от центральных улиц и двигаясь к окраинам села. И в дни обильных осадков это занимает гораздо
больше времени, чем обычно.
У нас обычно снег
убирают всегда вовремя, но двух единиц не хватает для нашего сельсовета. Улиц
много у нас, осадков тоже много. И поэтому на сходе граждан по программе
местных инициатив мы решили выбрать трактор. Это уже будет как своя личная
техника.
Олеся Волкова, жительница с. Никольское
На самом деле,
техника нужна. Потому что не всегда получается вовремя приехать, тут и
оперативно как бы и ни старались реагировать, но своя она и есть своя техника,
правда ведь? Чем больше техники, тем, естественно, быстрее будет убираться снег
и тем меньше таких инцидентов будет происходить.
Наталья Подушкина, глава Никольского сельского поселения
Уборка
снега – это стандартная сезонная проблема городов и сёл. В свою очередь администрация
с каждым годом усиливает контроль за очисткой дорог, но и участие жителей в
этом вопросе – немаловажный фактор. Теперь, чтобы оставить обращение, писать
большое сообщение необязательно, достаточно просто разместить в соцсетях
говорящую фотографию с адресом проблемы.