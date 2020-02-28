В Башкирии в лобовом ДТП пострадал мужчина

Вчера, 27 февраля, в Буздякском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Mitsubishi Grandis. Удар был лобовым.

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Авария произошла на 1362 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. За рулем "четырнадцатой" находился 68-летний житель Краснодарского края, а иномаркой управлял 63-летний житель Новосибирской области. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его доставили в больницу. Обстоятельства автоаварии выясняются.

27 февраля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых восемь человек получили травмы.

пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии