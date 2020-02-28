Новая школьная форма и запрет мобильников: итоги образовательного форума «Взлетай» в Уфе

В школах республики могут запретить использование мобильных телефонов – Радий Хабиров попросил Министерство образования продумать вопрос над пилотными учреждениями, где могли бы ограничить применение смартфонов у детей. Правда, делать это нужно только при согласии всех сторон и аккуратно – об этом глава Башкортостана заявил на втором образовательном форуме «Взлетай», который состоялся сегодня. Помимо этого, на мероприятии были презентованы эскизы единой школьной формы и новое меню.

Однотонные, в клеточку, строгие классические. Впрочем, даже они смотрятся совсем не скучно. Десятки вариантов школьной формы, которую уже сейчас носят в общеобразовательных учреждениях республики. Производители пришли на форум, чтобы поделиться опытом и, может быть, подкинуть идею, как в скором времени будет выглядеть единый школьный костюм.

Очень удобно в носке. Мы предлагаем вязаные жилеты, жакеты, юбки из трикотажного полотна и вязаные. И в то же время это все сочетается. Учли все мнения детей. Римма Сафина, директор трикотажного предприятия

Сами дети еще не понимают, что именно они могут стать законодателями новой моды. А вот еще одно новшество, которое тоже совсем скоро смогут оценить школьники. Отдельное внимание на форуме было уделено вопросу школьного питания. Так, один из комбинатов представил на площадке то, чем кормят детей сейчас. А за соседними столиками можно было ознакомиться с меню, которое пока не утверждено, но может появиться в школьных столовых уже с 1 сентября нынешнего года.

Это щадящий способ приготовления, здесь больше блюд, которые подвержены механической обработке, в виде пюре, не оказывающих раздражающего воздействия на желудочно-кишечный тракт. Наиля Исламова, врач-диетолог

Меню на безглютеновой основе осмотрел Радий Хабиров, который напомнил, что с нового учебного года питаться во всех начальных классах дети будут бесплатно. Ну а тем, кто не будет следить за качеством, Глава республики лично объявит вендетту. Также он предложил проработать другой насущный вопрос – использование телефонов на уроках.

На совещании это бич божий уже просто стал. Считается естественным с умным видом что-то листать, он, видите ли, делом занимается. Поэтому я у себя на оперативке запретил своим министрам, зампремьера сидеть и копаться в своих айфонах во время совещания, и как-то лучше даже пошло. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Предвидя, что дискуссии на этот счет могут развернуться нешуточные, Радий Хабиров подчеркнул: запрет должен быть одобрен всеми сторонами. Впрочем, уже сейчас нововведение поддержали учителя: все-таки смартфоны здорово отвлекают детей на уроках, да и зрение портят.

Говоря об итогах работы за прошедший год, Глава Башкортостана отметил и негативные стороны. Преступность среди несовершеннолетних выросла на 10%, увеличилось и количество суицидов среди подростков. Это недоработка в том числе педагогов. Для формирования нравственной составляющей Радий Хабиров предложил подумать над введением в образовательный процесс уроков по духовенству. А также больше усилий приложить в части разностороннего развития детей. Например, учить их играть в те же шахматы.