Новая школьная форма и запрет мобильников: итоги образовательного форума «Взлетай» в Уфе

В школах республики могут запретить использование мобильных телефонов – Радий Хабиров попросил Министерство образования продумать вопрос над пилотными учреждениями, где могли бы ограничить применение смартфонов у детей. Правда, делать это нужно только при согласии всех сторон и аккуратно – об этом глава Башкортостана заявил на втором образовательном форуме «Взлетай», который состоялся сегодня. Помимо этого, на мероприятии были презентованы эскизы единой школьной формы и новое меню.
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Однотонные, в клеточку, строгие классические. Впрочем, даже они смотрятся совсем не скучно. Десятки вариантов школьной формы, которую уже сейчас носят в общеобразовательных учреждениях республики. Производители пришли на форум, чтобы поделиться опытом и, может быть, подкинуть идею, как в скором времени будет выглядеть единый школьный костюм.
Сами дети еще не понимают, что именно они могут стать законодателями новой моды. А вот еще одно новшество, которое тоже совсем скоро смогут оценить школьники. Отдельное внимание на форуме было уделено вопросу школьного питания. Так, один из комбинатов представил на площадке то, чем кормят детей сейчас. А за соседними столиками можно было ознакомиться с меню, которое пока не утверждено, но может появиться в школьных столовых уже с 1 сентября нынешнего года.
Меню на безглютеновой основе осмотрел Радий Хабиров, который напомнил, что с нового учебного года питаться во всех начальных классах дети будут бесплатно. Ну а тем, кто не будет следить за качеством, Глава республики лично объявит вендетту. Также он предложил проработать другой насущный вопрос – использование телефонов на уроках.
Предвидя, что дискуссии на этот счет могут развернуться нешуточные, Радий Хабиров подчеркнул: запрет должен быть одобрен всеми сторонами. Впрочем, уже сейчас нововведение поддержали учителя: все-таки смартфоны здорово отвлекают детей на уроках, да и зрение портят.
Говоря об итогах работы за прошедший год, Глава Башкортостана отметил и негативные стороны. Преступность среди несовершеннолетних выросла на 10%, увеличилось и количество суицидов среди подростков. Это недоработка в том числе педагогов. Для формирования нравственной составляющей Радий Хабиров предложил подумать над введением в образовательный процесс уроков по духовенству. А также больше усилий приложить в части разностороннего развития детей. Например, учить их играть в те же шахматы.
Образовательный форум «Взлетай» проводится второй год подряд. В следующем акцент будет сделан на качестве образования.