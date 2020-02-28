5 городов Башкирии выиграли гранты на благоустройство

5 городов Башкортостана стали победителями во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Общая сумма грантов – 400 млн рублей. Средства пойдут на реализацию проектов, которые презентовали муниципалитеты.

В Мелеузе будет благоустроен исторический центр торгового и ремесленного города. В Янауле построят новый, защищённый от осадков пешеходный мост через железнодорожные пути. В систему общественных пространств «Северные ворота Башкортостана» объединят несколько разных пространств: елочную и вокзальную площади, а также торговую улицу. Последняя, к слову, станет пешеходной.

Агидель станет городом в парке. На территории бывшей школы и детского сада создадут общественный центр. Этот проект может стать «модельным» по перезапуску всех советских микрорайонов. В Дюртюлях на месте бывшего пивзавода, рядом с автовокзалом, появится площадка для активностей молодежи под названием «Зерно».

В райцентре Николо-Берёзовки реализуют проект исторического ансамбля «Возвращение домой». Восстановят утраченные пешеходные и визуальные связи, обеспечат комфортный доступ к воде, сформируют туристический маршрут. Между посёлком и Нефтекамском создадут велосипедный маршрут.