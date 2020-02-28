«Ругань, мат»: жители поселка под Уфой требуют снести подозрительное здание

Пятиэтажное здание без каких-либо разрешительных документов. Жители поселка Кооперативный под Уфой утверждают, что рядом с ними самовольно построили коммерческий объект, а значит, тихой и спокойной загородной жизни пришел конец. Теперь у людей одно желание – добиться сноса.
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Чистый воздух, тишина и отсутствие посторонних глаз. Вот почему Гаттаровы переехали за город. На тот момент, 15 лет назад, ничто не мешало спокойной жизни. Но позже котельная напротив, по адресу Защитников Отечества, 6, начала менять свой облик. Сверху здания стали пристраивать дополнительные этажи.
Вместо красивого пейзажа прямо перед окнами у них теперь пятиэтажное строение. Но это одна беда, говорят жильцы близлежащих домов. Коммерческий объект еще окончательно не запущен, а подъехать к своему двору уже проблематично.
Они не собираются мириться с такой ситуацией, и на это есть основания. Жильцы считают, что реконструкция котельной в поселке Кооперативный производилась незаконно. По крайней мере, об этом может свидетельствовать и ответ администрации на обращение жильцов.
Это не маленький сарай, и даже не пристрой к частному дому. Почему же без получения разрешительных документов начали стройку? Ответ на этот вопрос мы попытались найти у собственника объекта.
Найти того, кто когда-то выкупил здание старой котельной, нам все-таки удалось. Но встречаться с нами мужчина не захотел, прокомментировав свою позицию лишь по телефону.
Роман Сериков утверждает, что всё было сделано официально и объект находится в собственности. Но как удалось зарегистрировать такое право, если отсутствует элементарное разрешение на реконструкцию? Этот вопрос остается открытым.
Жители этих домов считают, что выросшая рядом с ними пятиэтажка – постройка самовольная. Они намерены добиться ее сноса. Но здесь, скорее всего, без суда не обойтись. Только Фемида сможет вынести окончательное решение по такому делу.