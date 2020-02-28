Хоккеисты «Салавата Юлаева» подарили Радию Хабирову специальный хоккейный свитер

«Салават Юлаев» сегодня провел открытую тренировку для представителей СМИ. Команда Николая Цулыгина уже послезавтра проведет первый матч плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, что соперником юлаевцев станет омский «Авангард».

Начнется серия на выезде в Балашихе. Как и в прошлом году, поддержать команду и пожелать удачи приехал Глава республики. Радий Хабиров сегодня пообщался с юлаевцами.

За 2 дня до старта первого матча плей-офф игроки «Салавата Юлаева» пребывают в отличном настроении. Тренируются вместе с командой восстановившиеся Петр Хохряков и Алексей Кручинин. Но не было на льду Никиты Сошникова. Лучший снайпер юлаевцев, вероятнее всего, пропустит первую игру против «Авангарда».

Работают над этим наши врачи, все будет известно перед игрой с «Авангардом». Было повреждение, сейчас обследуют врачи его. Василий Чижов, спортивный директор ХК «Салават Юлаев»

В отсутствии Никиты Сошникова во втором звене вместе с Александром Бурмистровым сыграет Дмитрий Кугрышев и Илья Баранов. А в звено Александра Кадейкина вернется Вячеслав Солодухин.

На открытой тренировке команда работала над большинством. В этом компоненте «Салават» имеет преимущество перед своим оппонентом. В регулярном чемпионате юлаевцы реализовывали каждую пятую попытку, тогда как процент реализации у «Авангарда» ниже 18.

В целом в хорошем состоянии подходим к плей-офф. Не только первый матч будет иметь значение, а каждая игра будет важна. Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Уже после тренировки команда в полном составе встретилась с Главой республики. Радий Хабиров второй год подряд приезжает к «Салавату Юлаеву» перед плей-офф. И эта поддержка важна для игроков.

Приятно, что он приезжает. Мы чувствуем его любовь. Его слова важны для всех. Владимир Жарков, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Также на встрече Радий Хабиров пожелал удачи юлаевцам и рассказал о своих успехах в хоккее. Год назад Глава региона пообещал хоккеистам, что встанет на лед. И свое обещание выполнил. Капитан юлаевцев Григорий Панин от лица команды подарил руководителю Башкортостана свитер, специально выпущенный к матчам Кубка Гагарина.

9 занятий взял, Артур Борисович мной занимается. У меня, наверное, плохо получается. Болельщики в вас верят, мы в вас верим. Сыграйте хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан