Хоккеисты «Салавата Юлаева» подарили Радию Хабирову специальный хоккейный свитер

«Салават Юлаев» сегодня провел открытую тренировку для представителей СМИ. Команда Николая Цулыгина уже послезавтра проведет первый матч плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, что соперником юлаевцев станет омский «Авангард».
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Начнется серия на выезде в Балашихе. Как и в прошлом году, поддержать команду и пожелать удачи приехал Глава республики. Радий Хабиров сегодня пообщался с юлаевцами.
За 2 дня до старта первого матча плей-офф игроки «Салавата Юлаева» пребывают в отличном настроении. Тренируются вместе с командой восстановившиеся Петр Хохряков и Алексей Кручинин. Но не было на льду Никиты Сошникова. Лучший снайпер юлаевцев, вероятнее всего, пропустит первую игру против «Авангарда».
В отсутствии Никиты Сошникова во втором звене вместе с Александром Бурмистровым сыграет Дмитрий Кугрышев и Илья Баранов. А в звено Александра Кадейкина вернется Вячеслав Солодухин.
На открытой тренировке команда работала над большинством. В этом компоненте «Салават» имеет преимущество перед своим оппонентом. В регулярном чемпионате юлаевцы реализовывали каждую пятую попытку, тогда как процент реализации у «Авангарда» ниже 18.
Уже после тренировки команда в полном составе встретилась с Главой республики. Радий Хабиров второй год подряд приезжает к «Салавату Юлаеву» перед плей-офф. И эта поддержка важна для игроков.
Также на встрече Радий Хабиров пожелал удачи юлаевцам и рассказал о своих успехах в хоккее. Год назад Глава региона пообещал хоккеистам, что встанет на лед. И свое обещание выполнил. Капитан юлаевцев Григорий Панин от лица команды подарил руководителю Башкортостана свитер, специально выпущенный к матчам Кубка Гагарина.
Выполнят ли пожелание Главы республики хоккеисты «Салавата Юлаева», мы узнаем в воскресенье, 1 марта. Прямая трансляция стартового матча одной четвертой финала восточной конференции против «Авангарда» на телеканале БСТ начнется в 17:30.