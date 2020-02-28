«Умирали дети и взрослые»: ветеран рассказал, как в Башкирии спасались от голода во время войны

В честь 75-летия Великой Победы телеканал БСТ продолжает знакомить зрителей с теми, кто приближал весну Победы, героически сражаясь в боях или в тылу. Сегодня наш сюжет о детях войны. Мы расскажем вам о том, как выживали люди за пределами фронта и как помогали победить врага.
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Погибали в годы войны не только от пуль. Еще страшнее был голод. Всю провизию отправляли солдатам на фронт. В деревнях скотина погибала из-за недостатка корма. Людям приходилось есть всё, что найдут. Минитдин Сырбулатов вспоминает, как собирали с земли долго лежавшие колоски просо, очищали, молотили и варили их. Но кому-то такая похлёбка не утоляла голод, а приносила горе.
Его дед был репрессирован из-за того, что держал более 30 коров. Чересчур большое богатство для простого труженика, посчитала местная власть тогда. Семье оставили одну буренку, благодаря которой и выжили. Репрессиям из-за чьих-то сомнительных доносов подвергся и его отец. Во время войны его отправили в штрафной батальон, и дальнейшая его судьба неизвестна – пропал без вести. Минитдин Сырбулатов помнит как сегодня: людей скашивал не только голод, но и болезни – сказывалась нехватка лекарств.
Чтобы хоть как-то выжить в военные годы, Минитдину Сырбулатову приходилось пахать от зари до зари, помогать старшим в поле. В дальнейшем всю свою жизнь он также отдал сельскому хозяйству. Был удостоен звания ведущего комбайнёра региона. Его самоотверженный труд был отмечен орденами Дружбы народов и Трудовой славы.