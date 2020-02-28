«Умирали дети и взрослые»: ветеран рассказал, как в Башкирии спасались от голода во время войны

В честь 75-летия Великой Победы телеканал БСТ продолжает знакомить зрителей с теми, кто приближал весну Победы, героически сражаясь в боях или в тылу. Сегодня наш сюжет о детях войны. Мы расскажем вам о том, как выживали люди за пределами фронта и как помогали победить врага.

Погибали в годы войны не только от пуль. Еще страшнее был голод. Всю провизию отправляли солдатам на фронт. В деревнях скотина погибала из-за недостатка корма. Людям приходилось есть всё, что найдут. Минитдин Сырбулатов вспоминает, как собирали с земли долго лежавшие колоски просо, очищали, молотили и варили их. Но кому-то такая похлёбка не утоляла голод, а приносила горе.

Из-за того, что просо долго лежало на тёплой земле, оно становилось ядовитым. Тогда, поев этого проса, 41 человек отравился за одну неделю. Умирали дети и взрослые, бабушки и дедушки. Минитдин Сырбулатов, труженик тыла и ветеран труда

Его дед был репрессирован из-за того, что держал более 30 коров. Чересчур большое богатство для простого труженика, посчитала местная власть тогда. Семье оставили одну буренку, благодаря которой и выжили. Репрессиям из-за чьих-то сомнительных доносов подвергся и его отец. Во время войны его отправили в штрафной батальон, и дальнейшая его судьба неизвестна – пропал без вести. Минитдин Сырбулатов помнит как сегодня: людей скашивал не только голод, но и болезни – сказывалась нехватка лекарств.

В годы войны от глазных болезней спасались дубовой корой. Крошили её, смешивали с тёплой водой, и эту массу аккуратно прикладывали к глазам. Главное было соблюдать пропорции, чтобы не испортить зрение. Минитдин Сырбулатов, труженик тыла и ветеран труда