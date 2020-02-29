Жителя Уфы осудили за убийство 7-летней давности

39-летнего уфимца признали виновным в убийстве 46-летнего мужчины, совершенном 7 лет назад. Трагедия произошла 1 декабря 2012 года. Подробности жестокого убийства рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

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В прошлом году правоохранители вновь изучили материалы дела, и одна из свидетельниц призналась, что дала фальшивые показания. Женщина прикрыла своего бывшего сожителя. Оперативники собрали доказательства вины злоумышленника.

30 ноября 2012 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и обвиняемым произошла ссора, в ходе которой последний подверг потерпевшего избиению, а после скрылся. Потерпевший сумел добраться до дома, где ему стало хуже, и соседи вызвали скорую помощь, однако, на следующий день мужчина скончался в больнице.

пресс-служба Следкома Башкирии

Присяжные пришли к выводу о виновности подсудимого. Его приговорили к 7 годам тюрьмы.

Фото: Интернет.