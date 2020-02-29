Жителя Уфы осудили за убийство 7-летней давности

39-летнего уфимца признали виновным в убийстве 46-летнего мужчины, совершенном 7 лет назад. Трагедия произошла 1 декабря 2012 года. Подробности жестокого убийства рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
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В прошлом году правоохранители вновь изучили материалы дела, и одна из свидетельниц призналась, что дала фальшивые показания. Женщина прикрыла своего бывшего сожителя. Оперативники собрали доказательства вины злоумышленника.
Присяжные пришли к выводу о виновности подсудимого. Его приговорили к 7 годам тюрьмы.
Фото: Интернет.