Жителя Уфы осудили за убийство 7-летней давности

30 ноября 2012 года между находящимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и обвиняемым произошла ссора, в ходе которой последний подверг потерпевшего избиению, а после скрылся. Потерпевший сумел добраться до дома, где ему стало хуже, и соседи вызвали скорую помощь, однако, на следующий день мужчина скончался в больнице.

пресс-служба Следкома Башкирии