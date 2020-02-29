В Башкирии в ДТП пострадала 15-летняя девочка

Вчера, 28 февраля, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили Ford Focus и Lada Kalina. Подробности автоаварии рассказали в региональной ГИБДД.

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Столкновение произошло на перекрестке улиц Одесской и Волочаевской. За рулем иномарки находился 21 летний парень, а "Калиной" управлял 19-летний юноша. Что послужило причиной аварии, пока что не сообщается.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка "Калины". Она обратилась за медпомощью. Обстоятельства ДТП выясняются.

28 февраля на дорогах республики зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.

пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии.