В Башкирии рецидивист ограбил водителя маршрутки

В столице Башкирии 27-летний водитель маршрутки стал жертвой грабителя. Злоумышленник похитил его барсетку, в которой находилась крупная сумма денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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В распоряжении сотрудников полиции оказались видеозаписи с камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали в Салавате. Выяснилось, что он пытался воспользоваться чужим паспортом.
Вскоре оперативникам удалось задержать злоумышленника. Им оказался 36-летний уроженец Саратовской области. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.
Сейчас грабитель находится под стражей. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Интернет.