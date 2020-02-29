В Башкирии рецидивист ограбил водителя маршрутки

Задержанный дал признательные показания. В тот день он доехал до конечной остановки на улице Зенцова. Там увидел, что водитель оставил сумку в салоне, а сам ушел в кафе. По словам задержанного, он только недавно освободился из исправительной колонии города Мелеуз и нуждался в деньгах, которые смог добыть только преступным путем.

пресс-служба МВД по Башкирии