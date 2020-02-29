В Башкирии рецидивист ограбил водителя маршрутки

В столице Башкирии 27-летний водитель маршрутки стал жертвой грабителя. Злоумышленник похитил его барсетку, в которой находилась крупная сумма денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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В распоряжении сотрудников полиции оказались видеозаписи с камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали в Салавате. Выяснилось, что он пытался воспользоваться чужим паспортом.

Вскоре оперативникам удалось задержать злоумышленника. Им оказался 36-летний уроженец Саратовской области. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.

Задержанный дал признательные показания. В тот день он доехал до конечной остановки на улице Зенцова. Там увидел, что водитель оставил сумку в салоне, а сам ушел в кафе. По словам задержанного, он только недавно освободился из исправительной колонии города Мелеуз и нуждался в деньгах, которые смог добыть только преступным путем.

пресс-служба МВД по Башкирии

Сейчас грабитель находится под стражей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Интернет.