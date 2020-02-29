В Башкирии снизилась смертность и рождаемость

Вчера, 28 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии регионального Минздрава. Согласно данным за прошлый год, в Башкирии снизились показатели рождаемости и смертности. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Забелин.

В прошлом году убыль населения составила 7764 человека. Также в республике родилось 42 тысячи человек, что на пять тысяч меньше, по сравнению с 2018 годом. Количество умерших сократилось на 1245 человек. Младенческая смертность в прошлом году составила 5,9%.