В Башкирии снизилась смертность и рождаемость

Вчера, 28 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии регионального Минздрава. Согласно данным за прошлый год, в Башкирии снизились показатели рождаемости и смертности. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Забелин.

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В прошлом году убыль населения составила 7764 человека. Также в республике родилось 42 тысячи человек, что на пять тысяч меньше, по сравнению с 2018 годом. Количество умерших сократилось на 1245 человек. Младенческая смертность в прошлом году составила 5,9%.

Значительно уменьшается количество женщин активного детородного возраста, а также отмечается низкая интенсивность деторождений.

Максим Забелин, руководитель Минздрава Башкирии

Фото: Минздрав РБ.