Названа самая устойчивая к онкологии группа крови

Эксперты назвали самую устойчивую группу крови к онкологическим заболеваниям. Исследование провели ученые из Каролинского университета. В эксперименте приняли участие более двух тысяч человек.

Исследования длились 25 лет. Выяснилось, что люди, имеющие первую группу крови, должны обследоваться чаще других. Однако люди со второй группой крови самые устойчивые к онкологическим заболеваниям.