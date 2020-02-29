Названа самая устойчивая к онкологии группа крови

Эксперты назвали самую устойчивую группу крови к онкологическим заболеваниям. Исследование провели ученые из Каролинского университета. В эксперименте приняли участие более двух тысяч человек.

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Исследования длились 25 лет. Выяснилось, что люди, имеющие первую группу крови, должны обследоваться чаще других. Однако люди со второй группой крови самые устойчивые к онкологическим заболеваниям.

При этом ученые напоминают, что важна не только группа крови, но также образ жизни человека. Важно отказаться от вредных привычек и больше двигаться.