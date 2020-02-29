Врач ФК «Уфа» вновь спас жизнь пассажирке самолета

В самолете, следующем маршрутом Испания - Москва чуть не произошла трагедия. Одной из пассажирок прямо через несколько минут после взлета стало очень плохо. О случившемся поведали «Вести.Ru».

В том же самолете летели футболисты из команды «Уфа» и весь тренерский штаб. И благодаря вмешательству доктора Ильшата Жданова женщине смогли оказать медицинскую помощь. В итоге самолет не совершил экстренную посадку и благополучно долетел до Москвы. По прибытии в столицу женщину тут же госпитализировали.