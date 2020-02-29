В Уфе мужчина убил девушку, а суд его освободил

Стало известно, чем закончилось старое дело по убийству девушки. Эта страшная история произошла еще в 2004 году. И вот наконец Орджоникидзевский суд города вынес решение.
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Тогда 47-летний уфимец начал выяснять отношения с женщиной рядом с киоском. Затем он ударил ее несколько раз в живот и по голове. Как говорит убийца, он не хотел ее убивать, но она ударилась головой о мусорную урну, поэтому он тут же скрылся с места преступления. Следствие же, в свою очередь, считает, что женщина была без сознания, а мужчина спрятал ее за мусорными баками.
В итоге девушка умерла от черепно-мозговой травмы закрытого типа. И спустя 15 лет убийца был пойман; суд признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы. Но тут же его и освободил, так как, по словам пресс-службы органа власти, срок исковой давности по делу давным-давно истек.