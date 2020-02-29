В Уфе мужчина убил девушку, а суд его освободил

Тогда 47-летний уфимец начал выяснять отношения с женщиной рядом с киоском. Затем он ударил ее несколько раз в живот и по голове. Как говорит убийца, он не хотел ее убивать, но она ударилась головой о мусорную урну, поэтому он тут же скрылся с места преступления. Следствие же, в свою очередь, считает, что женщина была без сознания, а мужчина спрятал ее за мусорными баками.