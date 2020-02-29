По больнице Башкирии пробежало гигантское насекомое

В социальных сетях накануне появилось удивительное видео. Оно было снято в больнице №1 города Октябрьский. В нем заметно, как какое-то большое насекомое, похожее на таракана, пробегает по отделению рентгенологии.

Это насекомое серого цвета. Оно явно чувствует себя вольготно, так как не боится близости человека. Но самое страшное, что насекомое проходит прямо посередине зала, где находился местный житель, снявший видео.