В Уфе уже две недели ищут пропавшего 57-летнего мужчину

Волонтеры отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей, распространяют ориентировку Рузила Телякова. Мужчине 57 лет, он живет в Уфе. Горожанин пропал ровно две недели назад.
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Родственники самостоятельно искали мужчину с 15 февраля. Однако это не помогло, и они решили обратиться к помощи добровольцев. Предполагается, что он был одет в джинсы, темную удлиненную куртку и синюю вязаную шапку.
Рузила Телякова можно узнать по следующим приметам: карие глаза, седые короткие волосы, рост примерно в 160 см и среднее телосложение. Если вы заметили человека, похожего на пропавшего, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Близкие мужчины не теряют надежды найти его живым и здоровым.