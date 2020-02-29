В Уфе уже две недели ищут пропавшего 57-летнего мужчину

Волонтеры отряда «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей, распространяют ориентировку Рузила Телякова. Мужчине 57 лет, он живет в Уфе. Горожанин пропал ровно две недели назад.

Родственники самостоятельно искали мужчину с 15 февраля. Однако это не помогло, и они решили обратиться к помощи добровольцев. Предполагается, что он был одет в джинсы, темную удлиненную куртку и синюю вязаную шапку.