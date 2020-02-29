«Хулиганили наши подрядчики»: Радий Хабиров повторно проверил ремонт подъездов

Глава Башкортостана во время рабочей поездки спросил у жителей Нефтекамска о качестве ремонта подъездов. Радий Хабиров заехал по адресу, где он уже был раньше и где, по отчётам, практически готовая парадная фактически находилась в неудовлетворительном состоянии. На этот раз все недочёты устранили.
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В прошлом году в Нефтекамске отремонтировали 185 подъездов в 52 многоквартирных домах. Общаясь с горожанами, руководитель региона отметил, что программа по реновации претерпела существенные изменения. И впредь ремонтом подъездов будут заниматься профессиональные организации из числа местных компаний.
Далее Радий Хабиров посетил стадион «Торпедо», реконструкция которого в самом разгаре. На объекте появились новый беговой манеж, зал единоборств, трибуны для 3 тысяч зрителей. Ещё одну трибуну, спортзал и восстановительный центр строители возведут во второй очереди. Здесь же по плану предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием. Глава Башкортостана осмотрел помещения стадиона и обсудил перспективы включения проекта в республиканскую адресную инвестиционную программу. Спортивных побед руководитель региона пожелал игрокам и тренерам местной хоккейной команды «Торос», после чего посетил площадки для инновационного и технического творчества молодёжи Нефтекамска «АЛГАритм». Здесь школьники будут обучаться основам прототипирования, моделирования, робототехники, а представители бизнеса смогут обратиться с конкретными производственными задачами для их комплексного решения на основе IT-технологий.