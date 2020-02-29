«Хулиганили наши подрядчики»: Радий Хабиров повторно проверил ремонт подъездов

Это проект, в котором воедино собираются технологии, идеи молодых ребят, молодежи и реализуются в готовые изделия. Проект по сути муниципально-частный, в виде партнерства. На покупку оборудования была получена субсидия РФ, а уже вся обстановка, ремонт и прочее было на средства частного инвестора и оператора.

Ильдар Имамов, заместитель главы администрации г. Нефтекамска по экономике и промышленности