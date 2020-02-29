Жительницу Уфы госпитализировали с подозрением на коронавирус

Молодая уфимка госпитализирована с подозрением на коронавирус. Известно, что 20-летняя студентка вернулась из Китая. Спустя некоторое время после перелета девушка почувствовала недомогание.
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С признаками ОРВИ уфимка обратилась в городскую поликлинику №2. Из медучреждения девушку экстренно увезли в инфекционную больницу. После этого вторую больницу пришлось на время закрыть.
В Минздраве рассказали, что закрытие больницы потребовалось, чтобы провести дезинфекцию. Сейчас медучреждение уже работает в штатном режиме. Госпитализированная девушка находится под постоянным наблюдением медиков.