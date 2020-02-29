Из училища на Курскую дугу: ветеран рассказал о судьбе юных солдат из Башкирии на войне

69 дней до Великой Победы. Телеканал БСТ ведет обратный отчет до главного праздника страны. Каждый день в выпусках новостей мы рассказываем истории тех, кто приближал весну победы, героически сражаясь в боях или трудясь в тылу.

Сегодня наш герой – фронтовик и заместитель командира минометной батареи в составе 47-го гвардейского стрелкового полка Мамун Гатиятуллин. В составе 15-гвардейской дивизии он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Польши и Чехословакии. Ветеран – единственный, кто остался в живых из той героической дивизии.

На пиджаке Мамуна Лутфуллиновича нет свободного места, вся грудь фронтовика в орденах и медалях. Его героический путь стартовал в 1942 году. Тогда из села Знаменки Белебеевского района 18-летнего солдата Гатиятуллина отправили в Рижское военное училище, которое на тот момент базировалось в Стерлитамаке.

Мамун Гатиятуллин, ветеран Великой Отечественной войны

Говорят: «Ростов сдали, немец наступает на Сталинград – не 2 года будете учиться, а 6 месяцев». И нас на Курскую дугу. Из Сталинграда пришла 15-я гвардейская дивизия, и нами ее пополнили.

На Курской дуге Мамун Лутфуллинович присоединился к 15-гвардейской дивизии. Из 15 тысяч солдат осталось чуть больше тысячи. Всех шестимесячников, молодых офицеров отправили сразу в бой. Ветерану тяжело вспоминать этот день: для него это было будто еще вчера.

Мамун Лутфуллинович прошел Украину, Молдавию, Польшу, а новость о победе встретил уже в Праге. За годы войны герой прошел путь от рядового до заместителя командира минометной батареи в составе своего полка. В 1947 году Мамун Гатиятуллин был демобилизован. Сегодня он активно живет общественной жизнью. Герой возглавляет музей Боевой Славы в 117-й школе Уфы, который посвящен победному пути 15-й гвардейской дивизии.

Музей был открыт в 1987 году силами ветеранов 15-й гвардейской дивизии. Ведь в ней числилось несколько сотен наших земляков из разных районов республики. На сегодняшний день Мамун Гатиятуллин – единственный из живых героев экспозиции.