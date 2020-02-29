Редкая дата: как живут уфимцы, рожденные или женившиеся 29 февраля

29 февраля – особенная дата, которая появляется лишь в високосный год. С ним связано множество суеверий: есть те, кто считает, что в это время нельзя жениться, рожать, менять работу, делать ремонт или покупать квартиру. Но есть и те, кто считают этот год по-хорошему особенным, в частности и дату 29 февраля.

И как тут унять дрожь в руках. Еще несколько месяцев назад Алёна и подумать не могла, что наденет белое платье, а Булат, что сделает предложение руки и сердца. Их путь от первого свидания до дверей ЗАГСа занял всего три месяца. Суевериям про високосный год не верят. Считают наоборот: особенная история любви требует и особенную дату для бракосочетания. Вот только гости не сразу поверили, что Днём свадьбы молодые выбрали 29 февраля.

Интересная дата. Мы решили, чем каждый год на годовщину дарить, лучше раз в четыре года дарить что-то максимально крутое. Эта дата и сам високосный год отражает все наши отношения, потому что всё очень странно произошло. Одно свидание, знакомство с родителями, свадьба. Понял, что та самая. Алёна и булат Аминевы, молодожёны

На свет сегодня появились не только новые семьи, но и новые люди. Маленькая Ассель теперь главный подарок на день рождения своего дедушки. Сюрпризом для родных стали и появившиеся чуть раньше ожидаемого срока Александра Ильинична и Вероника Павловна. На бирках 29 февраля. А вот день рождения малышей чаще всего будут справлять 1 марта, говорят мамы.

Мы довольны с мужем. Мы в шутку говорили, что 29, и как-то так само получилось. Я вчера поступила вечером в половине восьмого, но я пришла не рожать, сделать КТГ, и ночью случайно родила. А он был на работе, работает в ночь, не спал, и я позвонила. Он был в шоке, как так быстро, я же пришла сюда не рожать. Динара Стрельцова

Прошло быстро, но достаточно болезненно. Но это не сравнится с тем, когда мне её дали на руки, когда я начала кормить. Говорят, что дети сами выбирают даты, сами выбирают время. Вне зависимости от того, чего хотят родители. Очень верю в то, что наша Вероника Павловна нас чему-то научит. Будет счастливой в жизни и успешной. Зульфия Бариева

29 февраля, говорят сотрудники третьего роддома, выдался плодотворным. В основном сегодня роженицы поступали из дома.

За ночь мы уже родили 6 детей. Это 4 девочки, 2 мальчика. И в течение дня у нас 9 рожениц. Все через естественные родовые пути, все доношенные. Я думаю, что ещё есть у нас достаточно времени для того, чтобы увеличить это количество. Сейчас у нас полный родильный блок. Пять женщин в родах, и это еще, конечно, не предел. Лиана Савина, заместитель главного врача по медицинской части родильного дома №3

Для Шэра день рождения – по-настоящему долгожданное событие. Оно наступает раз в 4 года. В метрике стоит 29 февраля, а во всех документах – 1 марта. Сотрудники ЗАГСа отказали его отцу в регистрации реальной даты. Если считать возраст Шэра по дням рождения, то он ещё очень юн.

Сегодня мне исполнилось ровно 8 лет. Поздравляют, кому как удобнее. Кому хочется 28-го, тот 28-го поздравляет. Я люблю, когда 28-го, всё-таки 29 февраля – это последний день зимы, а 1 марта – это всё-таки первый день весны, совсем другое время года. Я всё-таки родился зимой, поэтому мне больше нравится, когда 28 февраля поздравляют. Шэр Рабинович