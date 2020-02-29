Редкая дата: как живут уфимцы, рожденные или женившиеся 29 февраля

29 февраля – особенная дата, которая появляется лишь в високосный год. С ним связано множество суеверий: есть те, кто считает, что в это время нельзя жениться, рожать, менять работу, делать ремонт или покупать квартиру. Но есть и те, кто считают этот год по-хорошему особенным, в частности и дату 29 февраля.
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И как тут унять дрожь в руках. Еще несколько месяцев назад Алёна и подумать не могла, что наденет белое платье, а Булат, что сделает предложение руки и сердца. Их путь от первого свидания до дверей ЗАГСа занял всего три месяца. Суевериям про високосный год не верят. Считают наоборот: особенная история любви требует и особенную дату для бракосочетания. Вот только гости не сразу поверили, что Днём свадьбы молодые выбрали 29 февраля.
На свет сегодня появились не только новые семьи, но и новые люди. Маленькая Ассель теперь главный подарок на день рождения своего дедушки. Сюрпризом для родных стали и появившиеся чуть раньше ожидаемого срока Александра Ильинична и Вероника Павловна. На бирках 29 февраля. А вот день рождения малышей чаще всего будут справлять 1 марта, говорят мамы.
29 февраля, говорят сотрудники третьего роддома, выдался плодотворным. В основном сегодня роженицы поступали из дома.
Для Шэра день рождения – по-настоящему долгожданное событие. Оно наступает раз в 4 года. В метрике стоит 29 февраля, а во всех документах – 1 марта. Сотрудники ЗАГСа отказали его отцу в регистрации реальной даты. Если считать возраст Шэра по дням рождения, то он ещё очень юн.
День рождения в необычную дату, которая в календаре появляется не так часто, и отмечать нужно нестандартно. Своё 32-летие Шэр празднует под музыку собственного сочинения на сольном концерте. Его группа «Дейта Мейра», кстати, сегодня тоже празднует день рождения.