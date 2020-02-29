Уфа приняла участие во Всероссийской акции «Парта героя»

В ходе проекта «Парта героя» в городской школе № 35 специально оборудовали именную ученическую парту в честь защитника Отечества, кавалера Ордена Красной Звезды Андрея Машковского, погибшего в ходе боевых действий в Афганистане. В мае 85-го года рядовой, находясь в дозоре, заметил группу противника. Он успел доложить об этом командованию и в одиночку принял бой, открыв огонь из пулемета.

Но, к сожалению, герой получил смертельные ранения. Ему было всего 20 лет. Он жил и учился в Уфе, в 35-й школе, в этом самом классе, куда сегодня пригласили маму героя и его одноклассников. Они рассказали, что Андрей был душой класса и всегда первым бросался на помощь другим. Он сдал главный экзамен в своей жизни, выполнив долг перед Родиной. И сегодня с изображением на парте словно вернулся в стены своей родной школы.

В рамках акции школьники также провели вечер памяти, посвященный героям Великой Отечественной войны. В мероприятии приняла участие Альфия Каримова, дочь народного поэта Башкортостана Мустая Карима, который тоже прошел через всю войну. В учебном заведении открыли стену доблести и славы. К 9 мая ее планируют полностью заполнить фотографиями и рисунками.