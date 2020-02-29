Житель Башкирии открыл ферму на грант в 3 млн рублей

Лев Лихой из Уфимского района переехал в Давлекановский, где основал своё крестьянско-фермерское хозяйство. После получения диплома Аграрного университета животновод набирался опыта на ферме у своих родителей, но всегда мечтал о собственном деле. Что помогло животноводу осуществить мечту?

Несмотря на должность главы крестьянско-фермерского хозяйства, Лев Лихой выполняет те же обязанности, что и его сотрудники. Помогает готовить корм, следит за поголовьем скота, чистит ферму. Открыть своё дело получилось лишь в августе прошлого года. По программе «Начинающий фермер» животновод не прошел – не хватило баллов. А вот заявка на агростартап принесла удачу. На грант в 3 миллиона рублей и личные 330 тысяч аграрий арендовал и отремонтировал 2 помещения, закупил мясной скот, засеял поля.

100 тонн концентрированных кормов заготовили, 250 рулонов сена и 250 рулонов соломы заготовили для кормления. Зимовка проходит нормально, потому что корма есть, и животные чувствуют себя хорошо. Лев Лихой, глава крестьянско-фермерского хозяйства

На ферме содержатся 30 голов лимузинской породы и 10 – симментальской. В основном молодняк, цена на которых почти в 2 раза ниже. Впереди – долгий путь по набору живого веса. Но аграрий к таким сложностям готов – всё было прописано в бизнес-плане, поэтому практически любые риски предусмотрены заранее. Долго выбирать между молочным скотоводством и мясным направлением не пришлось.

Когда мало скота, доставка до города – всё сказывается в цене. Когда маленький объем, цены нет на молоко. Поэтому мясное решили попробовать, с ним попроще. Прежде чем начать свой бизнес, конечно, были опасения, но мы всё продумали. И если всего бояться, то в лес лучше не ходить, нужно всё попробовать. Лев Лихой, глава крестьянско-фермерского хозяйства

В хозяйстве, кроме скота, почти всё арендованное: помещения, техника, 180 гектаров полей. Для работы из своего только пресс-подборщик да косилка. Но в любимое дело аграрий вцепился львиной хваткой. Говорит, что не отступит. Хочет доказать отцу, а главное самому себе, что не зря выбрал эту сложную, но нужную профессию.