Житель Башкирии открыл ферму на грант в 3 млн рублей

Лев Лихой из Уфимского района переехал в Давлекановский, где основал своё крестьянско-фермерское хозяйство. После получения диплома Аграрного университета животновод набирался опыта на ферме у своих родителей, но всегда мечтал о собственном деле. Что помогло животноводу осуществить мечту?
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Несмотря на должность главы крестьянско-фермерского хозяйства, Лев Лихой выполняет те же обязанности, что и его сотрудники. Помогает готовить корм, следит за поголовьем скота, чистит ферму. Открыть своё дело получилось лишь в августе прошлого года. По программе «Начинающий фермер» животновод не прошел – не хватило баллов. А вот заявка на агростартап принесла удачу. На грант в 3 миллиона рублей и личные 330 тысяч аграрий арендовал и отремонтировал 2 помещения, закупил мясной скот, засеял поля.
На ферме содержатся 30 голов лимузинской породы и 10 – симментальской. В основном молодняк, цена на которых почти в 2 раза ниже. Впереди – долгий путь по набору живого веса. Но аграрий к таким сложностям готов – всё было прописано в бизнес-плане, поэтому практически любые риски предусмотрены заранее. Долго выбирать между молочным скотоводством и мясным направлением не пришлось.
В хозяйстве, кроме скота, почти всё арендованное: помещения, техника, 180 гектаров полей. Для работы из своего только пресс-подборщик да косилка. Но в любимое дело аграрий вцепился львиной хваткой. Говорит, что не отступит. Хочет доказать отцу, а главное самому себе, что не зря выбрал эту сложную, но нужную профессию.
Под лежачий камень вода не течет, говорит начинающий фермер, и с оптимизмом смотрит в будущее. Хотя до первой полноценной прибыли еще далеко, планы на нее уже есть. Животновод закупит недостающую сельхозтехнику и увеличит поголовье скота. Места на ферме хватит 150 лимузинам и симменталам.