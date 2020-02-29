«Блинов хватит на всех»: в Башкирии прошли масленичные гуляния

Блинные выходные уже начались, несмотря на то, что официально масленичная неделя завершится завтра. Уже сегодня на многих площадках съели несколько килограммов главного символа праздника. А на площади перед Гостиным двором прошел благотворительный праздник.

Со сгущенкой, вареньем или медом. Опережая на целый день, масленичные гулянья развернулись не как обычно 1 марта, а в редкую дату – 29 февраля. Когда-то подготовительная неделя перед постом была очень строгой. Сейчас же, наоборот, сытная и вкусная. Организаторы праздника на площади перед Гостиным двором соединили приятное с полезным. Блины здесь благотворительные.

Мы собираем средства на абилитацию годовалого малыша Давида Хабибуллина. Сколько теста ушло, сказать не могу, но блинов много, хватит на всех. Файруза Латыпова, директор благотворительного фонда «Особенные дети»

Чтобы лакомство не остыло, его подогревали прямо тут, в печи полевой кухни. Необычную для себя роль поваров примерили сотрудники спасательной службы. К приготовлению главного символа праздника подключилась и супруга Главы республики. Каринэ Хабирова призналась, что готовить блинчики умеет, а вот с профессиональным блинницей столкнулась впервые.

Я пекла раньше на улице блины. Это было на сковородке и это стояло на плите. Здесь немного посложнее, но прекрасный опыт: теперь я знаю, как это делается. Я считаю, что благотворительность должна быть каждый день в нашей жизни. Это просто внимательность ко всем окружающим. Каринэ Хабирова

Футбол на льду, перетягивание каната и катание на коньках – желающие сбросить набранные килограммы выбирали активный отдых. Чай, безалкогольный глинтвейн и много музыки. Каждый мог внести свою лепту в «Благомасленицу», как назвали мероприятие организаторы.

Тоже хотели поучаствовать вместе с мамой. Мы приехали с блинами и хачапури, дабы разбавить то, что у нас есть в ассортименте. Лиана Мкртчян, художник

Блинный праздник прошел и в других районах республики. Так, например, в Гафурийском Масленица превратилась в сабантуй. Участники бегали в мешках, сбивали друг друга с бревна и, конечно, подкреплялись выпечкой. Завершился праздник сжиганием чучела.

Много-много видов блинов. Из пшеничной, ржаной муки. Кукурузные, гречишные, разноцветные блины мы готовим к этому празднику. Мы приготовили более 7 килограммов блинов, все они уже разлетелись. Светлана Фомина