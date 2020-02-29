«Блинов хватит на всех»: в Башкирии прошли масленичные гуляния

Блинные выходные уже начались, несмотря на то, что официально масленичная неделя завершится завтра. Уже сегодня на многих площадках съели несколько килограммов главного символа праздника. А на площади перед Гостиным двором прошел благотворительный праздник.
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Со сгущенкой, вареньем или медом. Опережая на целый день, масленичные гулянья развернулись не как обычно 1 марта, а в редкую дату – 29 февраля. Когда-то подготовительная неделя перед постом была очень строгой. Сейчас же, наоборот, сытная и вкусная. Организаторы праздника на площади перед Гостиным двором соединили приятное с полезным. Блины здесь благотворительные.
Чтобы лакомство не остыло, его подогревали прямо тут, в печи полевой кухни. Необычную для себя роль поваров примерили сотрудники спасательной службы. К приготовлению главного символа праздника подключилась и супруга Главы республики. Каринэ Хабирова призналась, что готовить блинчики умеет, а вот с профессиональным блинницей столкнулась впервые.
Футбол на льду, перетягивание каната и катание на коньках – желающие сбросить набранные килограммы выбирали активный отдых. Чай, безалкогольный глинтвейн и много музыки. Каждый мог внести свою лепту в «Благомасленицу», как назвали мероприятие организаторы.
Блинный праздник прошел и в других районах республики. Так, например, в Гафурийском Масленица превратилась в сабантуй. Участники бегали в мешках, сбивали друг друга с бревна и, конечно, подкреплялись выпечкой. Завершился праздник сжиганием чучела.
Праздничные мероприятия продолжатся и завтра в Прощеное воскресенье. Масленичная неделя предваряет самый строгий пост христиан – Великий, который длится 40 дней. А уже за ним последует Пасха – один из главных православных праздников.