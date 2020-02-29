В Уфе прошел итальянский карнавал

В совместном башкиро-итальянском празднике приняли участие все желающие, а также дети из спецприюта в Иглинском районе и, конечно же, итальянцы, проживающие и работающие в Уфе. На концерте рассказали, что в этом году запланирован ряд мероприятий, направленных на знакомство жителей республики с культурой Италии.