Частичка Италии в столице республики. В Уфе прошел итальянский карнавал. Точкой сбора – кинотеатр «Родина».
В совместном башкиро-итальянском празднике приняли участие все желающие, а также дети из спецприюта в Иглинском районе и, конечно же, итальянцы, проживающие и работающие в Уфе. На концерте рассказали, что в этом году запланирован ряд мероприятий, направленных на знакомство жителей республики с культурой Италии.
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Каждый гость праздника старался выделиться оригинальным костюмом. На сцене выступали уфимские артисты под сопровождение светового шоу. Также гости праздника могли пройти мастер-класс по изготовлению карнавальных масок. Организатором вечера выступила некоммерческая организация, объединяющая Италию и нашу республику.