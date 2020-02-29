ФК «Уфа» завершил тренировочный сбор в Испании

Уже завтра свою борьбу в РПЛ продолжит главная футбольная команда республики. Подопечные Вадима Евсеева постараются обыграть в гостях «Краснодар». После первой части сезона эта команда располагалась на втором месте.

Интересно, что в выездных матчах у футбольного клуба «Уфа» есть преимущество над соперником: команда одержала на поле «быков» две победы. Этой зимой состав «Уфы» пополнили два новичка – 19-летний опорный полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов и 19-летний нападающий юношеской сборной России Гамид Агаларов. Накануне команда завершила сбор в Испании и отправилась в Краснодар. В городе Бенидорм уфимцы провели почти две недели и сыграли три контрольных матча.

В Испании условия хорошие. Здесь до нас был «Зенит». Тут все есть для того, чтобы хорошо тренироваться. Александр Сухов, защитник ФК «Уфа»

На старте весенней части чемпионата башкирской команде предстоит провести сразу три выездных игры – против «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА. Первый домашний матч будет сыгран 22 марта против «Тамбова». Перед завтрашним противостоянием уфимцы на 8 строчке в таблице с 25 очками. Матч завтра начнется в 18:30 по уфимскому времени.