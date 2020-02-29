ФК «Уфа» завершил тренировочный сбор в Испании

Уже завтра свою борьбу в РПЛ продолжит главная футбольная команда республики. Подопечные Вадима Евсеева постараются обыграть в гостях «Краснодар». После первой части сезона эта команда располагалась на втором месте.
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Интересно, что в выездных матчах у футбольного клуба «Уфа» есть преимущество над соперником: команда одержала на поле «быков» две победы. Этой зимой состав «Уфы» пополнили два новичка – 19-летний опорный полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов и 19-летний нападающий юношеской сборной России Гамид Агаларов. Накануне команда завершила сбор в Испании и отправилась в Краснодар. В городе Бенидорм уфимцы провели почти две недели и сыграли три контрольных матча.
На старте весенней части чемпионата башкирской команде предстоит провести сразу три выездных игры – против «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА. Первый домашний матч будет сыгран 22 марта против «Тамбова». Перед завтрашним противостоянием уфимцы на 8 строчке в таблице с 25 очками. Матч завтра начнется в 18:30 по уфимскому времени.