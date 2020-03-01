Из-за коронавируса авиарейсы из России в Южную Корею теперь запрещены

Стало известно, что с сегодняшнего дня, с 1 марта, россияне не смогут слетать в Южную Корею. На все авиаперевозки между двумя странами был наложен запрет. Об этом рассказали на сайте Росавиации.

Единственные авиакомпании, у которых будет разрешение, - это «Аэрофлот», а также «Korean Air», но полеты будут осуществляться только через московский терминал F Шереметьево. По словам Росавиации, в свою очередь, авиакомпании «Сибирь», «Якутия», «Аврора» будут проводить чартерные рейсы. Причем в Корею будут направлены только корейские граждане, а в Россию, соответственно, - только россияне, а еще другие граждане, государства которых входят в Евразийско-экономический союз.