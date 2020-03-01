В Башкирии женщина погибла, переходя дорогу

Вчера, 29 февраля, стало известно о страшном событии в республике. Женщину сбил грузовик на трассе М-5. Об этом поведал глава регионального ГИБДД Динар Гильмутдинов.

Сообщается, что водитель из Пензенской области, которому 46 лет, ехал в сторону Челябинска, управляя грузовиком «Scania». И тут на проезжей части появилась женщина, которая и попала под колеса машины. Она скончалась мгновенно на месте происшествия.