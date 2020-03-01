В Башкирии пропала девушка-подросток

Родственники обращаются за помощью в поиске Натальи Котовой. Ей всего 16 лет, и она уроженка Ишимбая. Информацией поделилась организация «Отклик».

Известно, что она пропала позавчера, 28 февраля. Сообщается, как она выглядит: худощавое телосложение, рост около 163 см, длинные русые волосы, а глаза серого цвета. Девушка, предположительно, одета в белую кофту, на которой изображен рисунок «Бананы», черные лосины и такого же цвета ботинки, а также в синюю вязаную шапку и темно-зеленую куртку с белым капюшоном.

Волонтеры и родственники будут рады любой помощи, даже репостам. Также приветствуется участие в самих поисках. А информацию, которая тоже может быть очень важна, можно передать по номерам, указанным ниже.