В поддержку ФК «Уфа» в матче против «Краснодара» появился юмористический ролик

Сегодня, 1 марта, в 18:30 пройдет матч между ФК «Уфа» и ФК «Краснодар». Напомним, что это будет первая игра нашей команды после зимнего перерыва. Матч пройдет в рамках чемпионата Российской Премьер-Лиги, а «Краснодар» является одним из его лидеров.

И, чтобы поддержать уфимскую команду, в социальных сетях появился забавный ролик. В нем сражаются два зверя - кот и крокодил. Первого символизирует ФК «Уфа», а второго, соответственно, - его противник.