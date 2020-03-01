«Воровать даже не умеют»: в Уфе самым нелепым образом была ограблена шаверма

В кафе «Шаверма по-Питерски» был устроен самый настоящий налет под покровом ночи с 14 на 15 февраля (судя по дате на видеокамере). Но это «преступление» вызвало только смех у пользователей. Видео разместил паблик «БашДТП».

На кадрах видно, как четверо людей подбежали к киоску, расположенному по адресу Первомайская, 21 и украшенному воздушными шарами. Затем они выдернули связки шаров вместе с конструкцией и тут же бросились прочь. Причем неизвестно, в каком состоянии были «грабители», так как один из них даже поскользнулся, но это не остановило его. Продавец в кафе заметил их и выглянул на улицу, но было уже слишком поздно: вандалы ретировались.