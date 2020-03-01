Молодого парня в Уфе избили за ночной шум

Накануне, 29 февраля, в уфимскую больницу доставили 21-летнего парня. Он был сильно избит, и медики решили обратиться в полицию. Как пишет МВД по РБ, все травмы нанес ему 44-летний уфимец.

По предварительной версии, это случилось в одном из дворов в Сипайлово. Пострадавший в компании друзей поднял шум в ночное время, что не понравилось одному из жильцов дома. Завязался конфликт, и 44-летний мужчина принялся избивать парня.