В Башкирии пьяная женщина лежала прямо на трассе

В минувшую пятницу, 28 февраля, инцидент на трассе Уфа-Стерлитамак напугал многих водителей. Прямо на проезжей части лежала женщина, которую в темное время суток было непросто заметить. Видео с регистратора поделился один из очевидцев произошедшего, который отвел ее на обочину.

В комментариях отметились и другие водители, ставшие свидетелями этой ситуации. Стало известно, что до трассы женщина добралась в качестве попутчика. По словам автомобилиста, всю дорогу она вела себя странно и что-то бормотала под нос.

Позже выяснилось, что кадры, снятые на регистратор, - это не самое страшное, что могло произойти. Один из дальнобойщиков и вовсе видел, как героиня видео бежала навстречу фурам посреди трассы. Как рассказал мужчина, женщину хорошо видно в ролике лишь из-за хорошего качества съемки, в реальности же ее можно было заметить с трудом.