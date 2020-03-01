На дорогах Башкирии на месяц ограничат движение фур

В период 1-30 апреля в Башкирии будет действовать ограничение для большегрузов. О соответствующеем решении сообщил региональный Госкомтранс. Это связано с изменившейся погодой и необходимо для сохранения дорожного полотна.

Ограничения будут касаться дорог, которые имеют региональное и межмуниципальное значение. Если все же возникнет необходимость для проезда грузовика с превышением допустимого веса, водителю нужно будет иметь при себе специальное разрешение. Документом подразумевается компенсация причиненного вреда и оплата пошлины.