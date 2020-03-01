«С наступлением весны»: странного парня в противогазе заметили на центральной улице Уфы

Уфимцы поделились в соцсетях необычным видео с еще более странным героем. На ролике парень в противогазе вытанцовывает под «Макарену». Все бы ничего, но делает он это прямо на остановке «Фирма Мир» на проспекте Октября.

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Несмотря на многолюдное место, парень чувствует себя весьма раскованно. Под конец ролика он и вовсе снимает с себя куртку. Однако противогаз герой ролика сохранил до самого конца.

Смысл этого перфоманса остался неизвестен, однако у пользователей соцсетей сформировались свои версии. Одни решили, что на молодого человека так повлияло наступление весны. Другие же иронично утверждают, что противогаз нужен для защиты от короновируса, поскольку с аптечными масками порой бывают затруднения.

«Март же... коты выходят на улицу города. С наступлением весны вас!»

Кирилл С., пользователь соцсетей.

«Вызвал на танцевальную битву коронавирус?»

Елена Л., пользовательница соцсетей.