«С наступлением весны»: странного парня в противогазе заметили на центральной улице Уфы

Уфимцы поделились в соцсетях необычным видео с еще более странным героем. На ролике парень в противогазе вытанцовывает под «Макарену». Все бы ничего, но делает он это прямо на остановке «Фирма Мир» на проспекте Октября.

Несмотря на многолюдное место, парень чувствует себя весьма раскованно. Под конец ролика он и вовсе снимает с себя куртку. Однако противогаз герой ролика сохранил до самого конца.

Смысл этого перфоманса остался неизвестен, однако у пользователей соцсетей сформировались свои версии. Одни решили, что на молодого человека так повлияло наступление весны. Другие же иронично утверждают, что противогаз нужен для защиты от короновируса, поскольку с аптечными масками порой бывают затруднения.

«Март же... коты выходят на улицу города. С наступлением весны вас!» Кирилл С., пользователь соцсетей.